Fiera di San Pietro alla Foce e spettacolo pirotecnico | modifiche alla viabilità

Oggi, domenica 29 giugno, la città si anima con la tradizionale Fiera di San Pietro alla Foce, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di shopping e gastronomia. Dalle prime luci dell’alba fino a sera, oltre 500 bancarelle colorate offrono prodotti unici tra via Rimassa, via Casaregis, e altre vie del quartiere. E per concludere questa giornata speciale, uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo, rendendo ancora più magica questa festa. Attenzione alle modifiche alla viabilità: pianifica in anticipo!

Oggi, domenica 29 giugno, è il giorno della Fiera di San Pietro alla Foce, appuntamento tra i più sentiti della città: dalle ore 7 alle 23:30 circa 500 banchi con merci varie e prodotti alimentari tra via Rimassa, via Casaregis, via Morin, via Cecchi, via Trebisonda e Corso Torino. Alle ore 23 lo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: fiera - pietro - foce - spettacolo

“Fiera di te”. Sophie, la figlia di Pietro Taricone e Kasia Smutniak: la svolta a soli 20 anni. Cosa fa oggi - Sophie Taricone, la giovane figlia di Kasia Smutniak e del compianto Pietro Taricone, sta facendo parlare di sé a soli 20 anni.

Fiera di San Pietro alla Foce e spettacolo pirotecnico: modifiche alla viabilità https://ift.tt/ir3qTxO https://ift.tt/X06sgxU Vai su X

La festa di Crevari Invade, la Sagra delle Trofie a Sori, il concerto di Lucio Corsi e lo spettacolo di Enrico Brignano al Porto Antico per Altraonda Festival, la Fiera di San Pietro e Paolo alla Foce, la “Holi Splash Run – Corsa colorata” a Savignone, il Mezza Caro Vai su Facebook

Torna la Fiera di San Pietro alla Foce con 500 banchi da tutta Italia e fuochi d'artificio; Commercio, alla Foce torna la fiera di San Pietro; Fiera di San Pietro 2025 alla Foce: orari, strade chiuse e modifiche alla viabilità.

Banchi e fuochi d’artificio: torna la fiera di San Pietro a Genova. Strade chiuse e viabilità modificata alla Foce - Domenica 29 giugno appuntamento con la tradizionale manifestazione fieristica che ogni anno attira migliaia di persone nel quartiere per una giornata ... Segnala ilsecoloxix.it

Torna la Fiera di San Pietro, alla Foce 500 banchi e fuochi d’artificio: le strade chiuse - Torna la Fiera di San Pietro, alla Foce 500 banchi e fuochi d'artificio: tutte le modifiche alla viabilità di domenica 29 giugno ... Da msn.com