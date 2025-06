Fidanza e il caso Ursula | Facciamo da ponte fra popolari e destre

Nel panorama politico europeo, le tensioni tra popolari e socialisti stanno ridefinendo gli equilibri. Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia lancia un messaggio forte: “La maggioranza Ursula di fatto non esiste più sul piano politico”. Con la sua visione di ponte tra le destre, Fidanza si prepara a riorganizzare le alleanze e a plasmare il futuro dell’Europa, facendo della dialettica tra le forze politiche il cuore di una nuova governance.

Roma, 29 giugno 2025 – "La maggioranza Ursula di fatto non esiste piĂą sul piano politico". Parola di Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia e vicepresidente del partito dei Conservatori europei (Ecr). Che, anche alla luce delle tensioni crescenti tra popolari e socialisti, lavora a uno spostamento dell'asse della governance europea, proponendosi come pontiere tra il Ppe e le altre destre. epa12077422 Italian MEP Carlo Fidanza of the European Conservatives and Reformists Group speaks during a debate on 'CO2 emission performance standards for new passenger cars and new light commercial vehicles for 2025 to 2027' during a plenary session of the European Parliament in Strasbourg, France, 06 May 2025.