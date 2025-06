Fiamme tra Terni e Narni vasto incendio manda in fumo un campo di orzo

Un vasto incendio tra Terni e Narni ha distrutto un campo di orzo, illuminando il cielo con fiamme e un nuvolone di fumo. La scena, visibile dalla città dell’acciaio, ha suscitato preoccupazione ma fortunatamente non si registrano feriti né danni alle persone. La pronta intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta l’importanza della prontezza nelle emergenze.

Un vasto incendio si è sviluppato poco dopo le 20 di oggi, 29 giugno, tra Terni e Narni. Il rogo ha interessato un campo di orzo in strada di Marrano. Fiamme e fumo sono stati ben visibili dalla città dell’acciaio. Fortunatamente il rogo non ha provocato feriti o conseguenze alle persone. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

