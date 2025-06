Fiamme e paura a Manfredonia | distrutte sei auto danneggiato anche un bar

Una notte di terrore a Manfredonia, dove incendi improvvisi hanno seminato il panico tra i cittadini. Sei auto distrutte e un bar danneggiato sono il tragico bilancio di un episodio che ha lasciato tutti senza parole. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, ma cosa si nasconde dietro questi atti di violenza? La verità si stanno ancora cercando di svelare...

Notte di fuoco a Manfredonia, dove poco dopo la mezzanotte di sabato, i vigili del fuoco sono stati impegnati a domare le fiamme divampate in due diversi punti della città , a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Il primo rogo è scoppiato in via Tribuna, nei pressi di via delle Antiche.