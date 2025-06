Fiamme dolose su una Nissan Qashqai al vaglio i filmati di alcune telecamere

Fiamme dolose minacciano la tranquillità di Campi Salentina, con un nuovo incendio che si aggiunge all'emergenza. Mentre i vigili del fuoco lottano contro le fiamme che avvolgono la macchia mediterranea, le telecamere stanno contribuendo a fare luce sull'origine di questo gesto ignobile. La comunità è in attesa di scoprire chi si cela dietro queste azioni criminali, determinata a non lasciare che la paura domini il territorio.

CAMPI SALENTINA – Non bastasse l’emergenza in atto in tutta la provincia di Lecce, a causa degli incendi di macchia mediterranea e zone boschive che stanno mettendo in seria difficoltà la capacità di resistenza dei vigili del fuoco, nel corso della notte non è mancato l’ennesimo incendio di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: fiamme - dolose - nissan - qashqai

Fiamme dolose su una Nissan Qashqai, al vaglio i filmati di alcune telecamere; Incendio d'auto in via Meda: secondo rogo a Corato in 24 ore; Incendi di auto e moto a quota 1.001 da piazza Navona a Pietralata.

Fiamme dolose su una Nissan Qashqai, al vaglio i filmati di alcune telecamere - Sul posto una squadra di vigili del fuoco e carabinieri per le indagini. lecceprima.it scrive