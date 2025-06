Fiamme a ridosso della Foce del Garigliano | paura per i camperisti

Fiamme a ridosso della foce del Garigliano accendono l’allarme tra i camperisti e i residenti di Baia Domizia. Dopo l’incendio che ha devastato oltre 5 ettari di bosco, la paura si riaccende con il ritorno delle fiamme tra sterpaglie e rifiuti nella zona nord della località rivierasca. La situazione è critica e richiede interventi immediati per garantire sicurezza e tutela di questo angolo di paradiso.

