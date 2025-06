Fiamme a Monte Castello interruzione elettricità per quasi 30mila cittadini

Un incendio scoppiato ieri pomeriggio a Monte Castello di Cava ha causato un’interruzione di corrente che interessa quasi 30.000 cittadini tra Vietri, Cava e Nocera. Le operazioni di ripristino sono ancora in fase di definizione, complicate dal vento e dalla vegetazione secca. La sicurezza dei residenti resta la priorità assoluta: restate aggiornati e adottate le precauzioni necessarie finché la situazione non sarà risolta.

Tempo di lettura: < 1 minuto A causa dell’ incendio che sta interessando dal pomeriggio di ieri l’area di Monte Castello di Cava, sarà sospeso il servizio elettrico per n° 28.000 utenze tra Vietri, Cava e Nocera. Al momento non è ancora possibile definire le zone e la durata dell’intervento. A darle notizie è stato il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone. A causa del forte vento, ma anche a causa della vegetazione secca dopo le altissime temperature di questi giorni, le fiamme non sono ancora state domate e il fumo è ben visibile anche dalla città di Salerno. Sembra che a causare le fiamme sia stato un incidente avvenuto durante i festeggiamenti del tradizionale spettacolo dei fuochi da Montecastello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fiamme a Monte Castello, interruzione elettricità per quasi 30mila cittadini

