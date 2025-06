Festa Italtrans ad Assen | Moreira è perfetto e si impone in Moto2

Un emozionante weekend ad Assen ha visto Diogo Moreira conquistare il suo primo trionfo in Moto2, portando il prestigioso ottavo successo nel Mondiale all’Italtrans Racing Team di Calcinate. La festa Italtrans si accende, confermando la passione e il talento che fanno sognare gli appassionati. È l’inizio di una nuova avventura ricca di speranze e vittorie!

MOTOMONDIALE. Primo successo in carriera per Diogo Moreira in Moto2: il brasiliano si impone ad Assen e regala l'ottavo successo nel Mondiale all'Italtrans Racing Team di Calcinate.

