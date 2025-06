Festa finisce in tragedia donna travolta da una moto a Villa Guardia | è grave

Una serata di festa si trasforma in tragedia a Villa Guardia, dove una donna di 72 anni è stata gravemente ferita da una moto mentre passeggiava con il marito nel parco comunale. L'incidente, avvenuto sabato sera in via Varesina, ha lasciato la comunità sgomenta e preoccupata. La vittima è ora in condizioni critiche: ecco cosa è successo e le ultime novità sull’incidente.

Stava passeggiando con il marito, ai margini della festa nel parco comunale di Villa Guardia, quando è stata travolta da una moto. L’incidente è avvenuto sabato sera, intorno alle 21:13, in via Varesina. Vittima una donna di 72 anni, colpita in pieno dal mezzo condotto da un giovane di 22 anni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: festa - donna - travolta - moto

Finale di Champions, la festa in Francia si trasforma in "guerriglia": morta anche una donna - La finale di Champions, attesa come un grande evento di festa, si è trasformata in un incubo in Francia.

La donna è stata travolta dall'albero, è in gravi condizioni. Incredibile da dirsi, ma davanti alla drammatica scena, un gruppo di turisti curiosi ha addirittura cercato di scattare un selfie, mentre i vigili del fuoco intervenivano per recuperare la donna, madre di d Vai su Facebook

Horror sulla Tangenziale di Napoli, moto travolta da un camion: decapitati un centauro ottantenne e la passeggera; Donna travolta da una moto sul ponte a Monserrato, è grave; Genova, travolge e uccide una donna e poi si suicida. L'investitore conosceva la vittima.

Donna di 29 anni travolta e uccisa da una moto mentre attraversava la strada a Milano - MSN - Secondo quanto appreso, mentre la donna, 29 anni, stava attraversando la strada, è sopraggiunta la motocicletta condotta ... Scrive msn.com

Morta la donna travolta da una moto in Via Caracciolo - RaiNews - A tutta velocità in via Caracciolo, il lungomare di Napoli, senza casco ed impennando con la moto. Segnala rainews.it