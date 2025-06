Festa de L’Unità ’mini’ Due weekend di eventi | E torneremo nel 2026

La Festa de L’Unità di Fiesole si trasforma ma non si ferma: due weekend di eventi "minimal" per mantenere viva la tradizione dopo 73 anni, anche se con una nuova sede alla Casa del Popolo. Un’occasione speciale per restare uniti e condividere momenti significativi, perché anche in tempi di cambiamento l’impegno civile e culturale non si spegne. Qualcosa si farà, e il nostro spirito continuerà a brillare.

Qualcosa si farà. La festa de L’Unità di Fiesole, nella formula tradizionale, quest’anno non si svolgerà ma ci saranno comunque appuntamenti "minimal". E’ la formula individuata per mantenere almeno viva la tradizione, in un anno che interrompe la ’serie’ classica che durava da ben 73 anni. Intanto però cambierà la location. Si dice infatti addio al partone di Borgunto per traslocare alla Casa del Popolo, che mette a disposizione terrazza e sala interna. Inoltre gli appuntamenti dureranno solo qualche giorno e saranno separati, probabilmente due fine settimana "lunghi". Le date sono ancora da definire, ma i periodi più probabili sono da giovedì 17 a domenica 20 e da giovedì 24 con chiusura domenica 27 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa de L’Unità ’mini’. Due weekend di eventi: "E torneremo nel 2026"

