Ferrari sul podio con Leclerc in Austria McLaren domina in casa della Red Bull | Verstappen centrato da Antonelli

Un’inedita emozione travolge il Red Bull Ring: mentre la McLaren domina in casa Red Bull, con Norris e Piastri sul podio, la Ferrari si afferma con Leclerc, conquistando il quarto posto. Verstappen, coinvolto in un incidente all’inizio, vede sfumare la vittoria, mentre Lawson e Bortoleto sorprendono tutti. È una corsa ricca di colpi di scena che promette di scrivere nuove pagine nel mondo della Formula 1. Continua a leggere per scoprire ogni dettaglio di questa spettacolare gara.

Doppietta McLaren nel GP d'Austria della Formula 1 2025: Norris davanti a Piastri. Ferrari sul podio con Charles Leclerc: 4° Lewis Hamilton. Verstappen centrato al via da Antonelli. Lawson e Bortoleto i protagonisti che non ti aspetti al Red Bull Ring. 🔗 Leggi su Fanpage.it

