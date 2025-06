Ferrari l’attacco è durissimo | Ha barato

Il mondo della Formula 1 è scosso da un terremoto: l’attacco durissimo alla Ferrari, accusata di aver barato, ha scatenato un putiferio che rischia di cambiare gli equilibri in pista. Le tensioni si infiammano a poche ore dal Gran Premio di Austria, mentre la lotta tra team e piloti si fa ancora più heated. Cosa succederà ora? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Scoppia il caos in F1 dopo il durissimo attacco alla Ferrari: "Ha barato", le sue parole scuotono il paddock, ecco cosa sta accadendo Un vero e proprio caos sta per scoppiare in Formula 1. Anzi, è una sorta di terremoto vero e proprio considerato come l'attacco alla Ferrari sia cruento. Il tutto a poche ore dal Gran Premio di Austria, sul circuito di Spielberg, quello "casalingo" per la Red Bull. Leclerc, con un giro in Q3 pazzesco, ha conquistato la prima fila accanto a Norris mentre Lewis Hamilton partirà dalla seconda fila. Evidentemente il nuovo fondo ha dato un aiuto importante alla monoposto rossa che potrebbe giocarsi anche le sue carte in Austria, sebbene la McLaren abbia nuovamente dimostrato di essere di un altro passo.