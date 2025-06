Ferrari Hamilton dopo il GP d’Austria | C’è ancora questo problema

Dopo il GP d’Austria, le parole di Hamilton riflettono un team che, pur avendo raggiunto risultati positivi, non si accontenta. La Ferrari, dal canto suo, segue con attenzione ogni dettaglio, consapevole che ancora ci sono sfide da superare. Mentre Leclerc conquista il podio e Hamilton si distingue in quarta posizione, tutti gli occhi sono puntati verso il prossimo passo: migliorare le prestazioni e conquistare la vittoria definitiva. La strada sembra finalmente...

Ferrari attenta alle parole dopo il GP d'Austria: il pilota britannico ha parlato della gara ma ha anche riferito quali problemi ci sono ancora sulla monoposto. La Ferrari ha chiuso il GP d'Austria solamente dietro la McLaren: Leclerc è salito sul podio in terza posizione, mentre Hamilton ha chiuso in quarta posizione. La gara è stata 'ordinata' e la strategia si è rivelata vincente. Certo, manca ancora qualcosa, ma la strada sembra finalmente essere quella giusta. Occhio però, a tal proposito, solo alle parole che ha dichiarato Lewis Hamilton dopo il Gran Premio corso in Austria. C'è ancora qualcosa che non va sulla monoposto, ecco di cosa si tratta.