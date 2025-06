Ferrara la denuncia di una detenuta transgender | Violentata da quattro uomini in una cella

Un grave episodio scuote Ferrara: una donna transgender detenuta denuncia di essere stata violentata da quattro uomini in una cella. La garante comunale commenta: “Fatto gravissimo. Come è stato possibile lasciarla in un istituto solo maschile e non adeguato alle sue esigenze?” Un episodio che solleva importanti domande sulla tutela e i diritti delle persone vulnerabili nei sistemi di giustizia, richiamando l’attenzione su un problema urgente e delicato.

La garante comunale: "Fatto gravissimo. Come è stato possibile lasciarla in un istituto solo maschile e non adeguato alle sue esigenze?".

