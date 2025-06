Ferrara detenuta trans denuncia stupro in carcere da quattro uomini | aperta un’inchiesta

Una grave denuncia scuote le carceri italiane: una donna transgender di Ferrara ha accusato quattro detenuti di averla violentata nella sezione "protetti" del carcere dell’Arginone. La procura ha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti, per fare luce su un episodio che evidenzia ancora una volta le sfide e le criticità del sistema penitenziario italiano. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela delle persone vulnerabili e sulla necessità di un’azione tempestiva ed efficace.

Una detenuta transgender italiana ha denunciato di essere stata stuprata da quattro uomini dentro una cella del carcere dell’Arginone di Ferrara. La donna, poco più che quarantenne, ha riferito agli agenti che la violenza sarebbe avvenuta nella sezione «protetti». La procura di Ferrara ha aperto un’inchiesta, attualmente contro ignoti. La vittima era arrivata a Ferrara alla fine di marzo, dopo essere stata trasferita dal carcere di Reggio Emilia. «Aveva fin da subito chiesto di essere spostata da Ferrara in un penitenziario per transgender perché qui temeva di essere violentata. Ne parlò fin dal primo giorno con me, il garante regionale e la direttrice dell’Arginone (il carcere ferrarese, ndr) la quale aveva fatto immediata richiesta di trasferimento», ha raccontato al Resto del Carlino Manuela Macario, garante comunale per i diritti dei detenuti. 🔗 Leggi su Open.online

