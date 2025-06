Ferrara detenuta trans denuncia | Stuprata in carcere da quattro uomini

Una drammatica vicenda scuote l’opinione pubblica: una donna transgender detenuta a Ferrara denuncia di aver subito uno stupro da parte di quattro uomini in carcere. La garante dei diritti insiste sul fatto che fin dall’inizio aveva richiesto un trasferimento in una struttura per transgender, temendo gravi rischi di violenza. Come è stato possibile collocarla in un istituto maschile? Una domanda che mette in luce lacune e criticità del sistema penitenziario italiano.

La garante: "Aveva fin da subito chiesto di essere spostata in un penitenziario per transgender perché qui temeva di essere violentata. Come è stato possibile metterla in un istituto per soli uomini?". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ferrara, detenuta trans denuncia: "Stuprata in carcere da quattro uomini"

A Ferrara la detenuta era arrivata a fine marzo, trasferita dal carcere di Reggio Emilia dove esiste, unica in regione, una sezione per transgender Vai su Facebook

