Fermato con un chilo di hashish nel borsello | arrestato 50enne a San Faustino

A Brescia, un'operazione della Polizia Locale ha portato all'arresto di un 50enne trovato con un chilo di hashish nel borsello. L'intervento, avvenuto venerdì scorso a San Faustino, conferma l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta allo spaccio di droga in città. A finire in manette è stato un uomo che ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla giustizia, contribuendo alla sicurezza e al benessere della comunità.

