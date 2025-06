Ferie personale ATA su 5 giorni | come avviene il calcolo

Se sei un collaboratore scolastico o personale ATA, capire come vengono calcolate le ferie quando la settimana lavorativa è articolata su cinque giorni può sembrare complicato. L’Aran, con una recente chiarificazione, ha specificato che anche in presenza di un Piano Offerta Formativa a cinque giorni, il sesto giorno viene considerato lavorativo ai fini del conteggio ferie. Ma come avviene esattamente il calcolo? Scopriamolo insieme per evitare sorprese e pianificare al meglio il tuo tempo libero.

In riferimento all’articolo 13 del CCNL 2007, l’Aran ha chiarito che, anche nel caso in cui il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto preveda una settimana scolastica articolata su cinque giorni, il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie del personale ATA. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: ferie - personale - giorni - calcolo

Carcere di Orvieto, polizia penitenziaria all’osso: “A rischio anche il piano ferie estivo del personale” - L’annosa carenza di personale alla casa di reclusione di Orvieto mette a rischio il piano ferie estivo del personale di polizia penitenziaria.

Con la conclusione dell’anno scolastico, migliaia di docenti si trovano ad affrontare dubbi e incertezze sulla gestione delle ferie scolastiche. Tra calcoli dei giorni spettanti, tempistiche di richiesta e differenze contrattuali, la normativa presenta aspetti complessi Vai su Facebook

Ferie per docenti in part-time: come si calcolano. VIDEO Vai su X

Ferie personale ATA su 5 giorni: come avviene il calcolo; Ferie docenti a tempo indeterminato o 31 agosto: quanti giorni, come si calcolano sabato, domenica e festivi. 18 FAQ; Quante ferie ha un ATA al 30 giugno? Calcolo, regole e casi di rinvio.

Ferie, quante ne spettano e come maturano? La guida - Le ferie maturano, durante un periodo di 12 mesi stabilito dalla legge, in presenza della prestazione lavorativa o di un’assenza che, dalla legge o dai contratti collettivi, è equiparata al servizio ... Riporta tg24.sky.it

Ferie docenti: quanti giorni spettano? Il calcolo - MSN - Comprendere quanti giorni di ferie spettano, quali sono i periodi in cui è possibile usufruirne, le differenze tra personale a tempo determinato e indeterminato, e come procedere in caso di ferie ... Secondo msn.com