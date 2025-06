Fentanyl contaminato con un batterio 48 persone morte in Argentina Indagini in corso

Una tragica emergenza scuote l’Argentina: 48 vittime sono decedute a causa di fentanyl contaminato, un medicinale salvavita infettato dal batterio della polmonite. Le indagini, avviate a maggio, stanno ancora cercando di chiarire le cause di questa catastrofe senza precedenti, che ha colpito undici ospedali in tutto il paese. Questa crisi solleva gravi interrogativi sulla sicurezza dei farmaci e sulla vigilanza sanitaria, sottolineando l’urgenza di azioni concrete per prevenire future tragedie.

Le indagini sono in corso da maggio, ma sono già salite a 48 le vittime in Argentina di una partita di Fentanyl per uso medicinale contaminato dal batterio della pneumonia. Il ministero della Sanità precisa che le morti si sono registrate in undici diverse strutture ospedaliere nell’arco delle ultime settimane a partire dall’8 maggio. La vicenda, già considerata come il peggior caso di contagio originato da medicinali nella storia recente dell’Argentina, rischia di assumere contorni più gravi e si sospetta che il numero delle morti possa anche essere maggiore, con molti decessi per contagio di polmonite passati inavvertiti nel recente passato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fentanyl contaminato con un batterio, 48 persone morte in Argentina. Indagini in corso

