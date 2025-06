Felipe Melo | Inter meglio del Fluminense ma occhio a 2 giocatori

Il doppio ex Felipe Melo parla del confronto tra Inter e Fluminense, in programma domani sera alle 21 italiane. Le parole del brasiliano. DOPPIO EX – A DAZN, Felipe Melo parla così della sua doppia militanza tra Inter e Fluminense: « Io ho avuto l’opportunitĂ di giocare sia all’Inter che al Fluminense e sono due squadre che hanno contato molto nella mia carriera ». MOMENTI DELLE DUE SQUADRE – Sempre Felipe Melo che analizza lo stato di forma delle due squadre: « Penso che siano due squadre che stanno vivendo momenti diversi. L’Inter, anche se non ha vinto la Champions League, sta vivendo comunque un buon momento, perchĂ© ha giocato un’altra finale di Champions League. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Felipe Melo: «Inter meglio del Fluminense, ma occhio a 2 giocatori»

