Felini è il nuovo brano di Venerus con Marco Castello

Preparatevi a lasciarvi trasportare dalle onde sonore di "Felini," il nuovo singolo di Venerus con Marco Castello. Dopo quasi due anni di assenza dalla scena musicale, questo brano promette di catturare l’essenza dell’estate con vibrazioni raffinate e un ritmo coinvolgente. Disponibile dal 4 luglio su tutte le piattaforme digitali, "Felini" è il ritorno che aspettavamo: un inno alla libertà e alla magia delle stagioni che cambiano.

Milano, 29 giu. (askanews) – , disponibile da venerdì 4 luglio su tutte le piattaforme digitali per Asian Fake Emi Records. A distanza di quasi due anni dalla pubblicazione del suo ultimo album "Il Segreto" e dopo l'uscita del singolo "Ti Penso", Venerus, tra le voci più visionarie della scena italiana, torna con un brano che profuma d'estate e salsedine, accompagnato dal cantautore e polistrumentista Marco Castello. In "Felini" lo sciabordio delle onde del mare entra nella traccia insieme alle voci degli artisti e agli accordi della chitarra, registrati in presa diretta su una spiaggia di Ortigia.