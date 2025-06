Federico Riva spento agli Europei a squadre | prima controprestazione per l’Italia c’è da soffrire

Federico Riva, atteso protagonista degli Europei a squadre di Madrid, ha deluso le aspettative, segnando la prima controprestazione per l’Italia in una giornata ricca di emozioni e risultati sorprendenti. Dopo imprese memorabili di Leonardo Fabbri, Fausto Desalu, Paola Padovan, Dalia Kaddari e Marta Zenoni, l’attenzione si sposta ora sulle sfide future. La prova di Riva evidenzia come nello sport, anche i più grandi possono incontrare ostacoli, ma è proprio in queste occasioni che si forgianno i campioni.

Dopo la vittoria di Leonardo Fabbri nel getto del peso, il secondo posto di Fausto Desalu sui 200 metri, la sorprendente quinta piazza di Paola Padovan nel tiro del giavellotto e le prove solide offerte da Dalia Kaddari (200 metri) e Marta Zenoni (1500 metri), arriva la prima controprestazione per l’Italia nella giornata conclusiva degli Europei a squadre. Federico Riva era uno degli uomini più attesi nella domenica di Madrid, dopo aver siglato il record italiano sul miglio ed essersi progressivamente migliorato sui 1500 metri. In una prova caratterizzata dal grande caldo e dal tatticismo tipico delle prove dei campionati, il romano non è mai riuscito a essere propositivo e protagonista sulla pista verde della capitale spagnola. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Federico Riva spento agli Europei a squadre: prima controprestazione per l’Italia, c’è da soffrire

