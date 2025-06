Febbre da Bezos come i vip insegnano a non vestirsi ad un ballo miliardario

Nel mondo del lusso e dell'eccesso, anche i vip più glamour imparano a distinguersi non solo per cosa indossano, ma anche per come scelgono di farlo. Durante gli ultimi festeggiamenti del matrimonio più chiacchierato, l'Arsenale di Venezia ha ospitato un ballo che ha fatto discutere: tra sfarzi e tendenze, si svelano insegnamenti preziosi su come comportarsi in occasioni da miliardari. Scopriamo insieme cosa ci insegna la cosiddetta "febbre da Bezos" sulla moda e il galateo di alta classe.

Gli ultimi festeggiamenti per il matrimonio più chiacchierato degli ultimi tempi, sono giunti al termine con l'esclusivo ballo all'Arsenale di Venezia.

