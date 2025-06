Fdi | Piacenza non è affetta da razzismo ma da delinquenza e degrado

da razzismo, ma purtroppo da un problema più profondo: delinquenza e degrado. La recente aggressione in via Ottolenghi sottolinea come la violenza, gratuita e immotivata, continui a minare la sicurezza di Piacenza. È ora di affrontare con concretezza queste sfide, investendo sul tessuto sociale e sulle politiche di prevenzione. Solo così potremo restituire alla città un volto più sicuro e solidale.

«La violenza è sempre sbagliata, specialmente se efferata come avvenuto in via Ottolenghi, oltre che del tutto gratuita e immotivata. Un episodio inquietante, ma non il primo, che fa la fotografia di una città che, a differenza di quanto alcune “anime belle” si ostinano a sostenere, non è affetta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: affetta - piacenza - razzismo - delinquenza

Fdi: «Piacenza non è affetta da razzismo, ma da delinquenza e degrado» - Un episodio inquietante, ma non il primo, che fa la fotografia di una città che, a differenza di quanto alcune “anime belle” si ostinano a sostenere, non è affetta dal razzismo, ma dalla delinquenza . Segnala ilpiacenza.it

Piacenza, scivolo 'solo per i bianchi': razzismo al parco giochi contro un bimbo di 2 anni - Blitz Quotidiano - La frase sarebbe stata rivolta da un gruppo di ragazzini di 12 anni a un bimbo di quasi due anni in un ... Secondo blitzquotidiano.it