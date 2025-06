FdI gode per il sondaggio | Chi distorce e mistifica Nel Pd impazziscono

L’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera evidenzia un’Italia divisa tra chi cresce grazie a serietà e chi crolla a causa di mistificazioni. La campagna politica diventa una sfida di verità: mentre il centrodestra rafforza il suo consenso, il Pd e M5S faticano a mantenere la credibilità. Fratelli d’Italia guida questa corsa, confermando il suo ruolo di protagonista sulla scena nazionale.

?"Cresce chi governa con serietà, crolla chi distorce e mistifica": è la sintesi, brutale, dell'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera fornita dalla pagina di Fratelli d'Italia su X. Una "card", come si dice in gergo, che propone una Giorgia Meloni sorridente sotto il titolo: "Centrodestra in crescita, giù Pd e M5s". I numeri di Pagnoncelli, d'altronde, sono piuttosto inequivocabili. Fratelli d'Italia, il partito della premier, cresce dello 0,9 rispetto alla rilevazione dello scorso 29 maggio e si porta al 28,2 per cento mentre alle sue spalle arranca Elly Schlein. Il Partito democratico scende al 21,4% dei consensi, in calo dello 0,9 rispetto a un mese fa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - FdI gode per il sondaggio: "Chi distorce e mistifica". Nel Pd impazziscono

