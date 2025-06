Fausto Desalu la sgasata con il terzo tempo di sempre | l’Italia prende il largo agli Europei a squadre!

Fausto Desalu ha regalato emozioni incredibili agli Europei a squadre, siglando la terza prestazione di sempre sui 200 metri, portando l'Italia in testa alla classifica. Con una gara impeccabile e un risultato di 20.18, il campione olimpico della 4×100 Tokyo 2020 dimostra di essere in forma smagliante e pronto a conquistare nuovi traguardi. La giornata si conclude con l’Italia che prende il largo, lasciando il segno in questa affascinante competizione.

Fausto Desalu ha conquistato un pregevole secondo posto sui 200 metri agli Europei a squadre, incamerando un altro risultato fondamentale per le ambizioni dell'Italia dopo il successo firmato da Leonardo Fabbri nel getto del peso. Il Campione Olimpico della 4×100 a Tokyo 2020, che ieri sera si era distinto nell'incerottata staffetta, ha ribadito di essere in ottima forma e ha chiuso con il buon tempo di 20.18 (1,8 ms di vento a favore): il 31enne ha migliorato di nove centesimi lo stagionale siglato un mese fa a Bruxelles e ha siglato il terzo crono della propria carriera, a un decimo esatto dal personale firmato lo scorso anno a La Chaux-de-fonds.

