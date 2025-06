Fausto Desalu brilla sui 200 | Sono sulla strada giusta per abbattere il muro dei 20 secondi…

Fausto Desalu continua a sorprendere: con una performance brillante nei 200 metri ai Campionati Europei a squadre di Madrid, si avvicina al sogno di abbattere il muro dei 20 secondi. Dopo aver dimostrato grande tenacia come terzo frazionista della staffetta, ora punta con determinazione alla conquista di un nuovo record personale. La strada verso l'elite dell’atletica internazionale è ormai tracciata: il futuro riserva ancora grandi successi per questo sprinter azzurro.

Fausto Desalu risponde presente anche nella sua gara individuale, dopo la buona prestazione di ieri sera come terzo frazionista della 4×100, e conquista un ottimo secondo posto nei 200 metri in occasione dei Campionati Europei a squadre 2025 di atletica. Lo sprinter azzurro si è avvicinato al record personale correndo in 20.18 (vento ai limiti della regolarità, +1.8 ms) sulla pista dello stadio Vallehermoso di Madrid, arrivando solamente alle spalle dello scatenato neerlandese Xavi Mo-Ajok (20.01) e regalando all'Italia 15 punti di platino per avvicinarsi al secondo titolo consecutivo nell'ex Coppa Europa.