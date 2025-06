Fateci tornare in piazza a S Piero Lettera-appello degli adolescenti

Siamo ragazzini di 16 anni, il momento più bello della vita, dove sogni e amicizie si intrecciano in un caldo abbraccio estivo. In un quartiere che cambia, chiediamo solo un luogo, un angolo di San Piero dove poter crescere, condividere e divertirci. È arrivato il momento di tornare in piazza a vivere l’essenza del nostro quartiere: fateci tornare in piazza, perché qui è casa nostra, anche tra le nuove luci e i nuovi volti.

Vivono a San Piero che, come tutti i quartieri, nel tempo, è cambiata. E chiedono in modo tradizionale (una lettera), solo un po' aggiornato, sostituendo il pc alla penna, uno spazio per ritrovarsi nelle sere d'estate. Alcuni adolescenti hanno appeso in largo Nicola Ciardelli un foglio scritto che chiede l'attenzione dei compaesani "con la speranza che possiate venirci incontro". "Siamo ragazzini di 16 anni, il momento più bello della vita, dove si cresce, si matura, si imparano cose nuove, ma soprattutto si ama stare insieme", si legge nel breve manifesto. "Sappiamo di episodi spiacevoli, avvenuti nella piazza a tarda notte, ci è stato detto di ragazzi che fanno caos, e che ciò (giustamente) non piace a coloro che vivono nei palazzi circostanti".

In questa notizia si parla di: piero - lettera - adolescenti - fateci

