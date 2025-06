Fata Morgana addio alla scultura Il Cleveland Museum se la porta via

La Fata Morgana, simbolo di leggende e mistero, lascia Bagno a Ripoli per attraversare l'oceano e arricchire il Cleveland Museum of Art. Dopo 250 anni di silenziosa vigilanza, questa magnifica scultura in marmo intraprende un nuovo capitolo, portando con sé storie di epoche passate e promesse di future scoperte. È un addio temporaneo o un arrivederci? Solo il tempo potrà svelarlo.

Al Ninfeo del Giambologna di Bagno a Ripoli, a fronte di un’opera tornata a casa, un’altra se ne va per sempre: la scultura in marmo della Fata Morgana, che dà il nome alla Fonte in terra ripolese, è diventata di proprietà del Cleveland Museum of Art. Era uscita dalla sua casa originaria ormai da tempo, già da 250 anni, gli ultimi dei quali trascorsi in una collezione privata. Ora è entrata a far parte ufficialmente nella sezione di arte rinascimentale del museo statunitense. "L’importanza di questa acquisizione per il racconto della storia dell’arte che possiamo offrire al nostro pubblico è difficilmente sopravvalutabile", ha detto entusiasta il direttore del museo William Griswold. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fata Morgana, addio alla scultura. Il Cleveland Museum se la porta via

