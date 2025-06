Farioli riparte dal Portogallo | sarà il nuovo allenatore del Porto

Francesco Farioli, il talento toscano pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera, riparte dal Portogallo come nuovo allenatore del Porto. Dopo aver sfiorato il trionfo con l’Ajax, ora si prepara a lasciare il segno in una delle squadre più prestigiose d’Europa. La sua determinazione e il suo stile innovativo saranno la chiave per rilanciare le ambizioni del club e riconquistare i cuori dei tifosi. La sua avventura portoghese sta per iniziare!

Francesco Farioli, dopo l'addio all'Ajax dopo la mancata vittoria dell'Eredivisie riparte dal Portogallo: è il nuovo allenatore del Porto Francesco Farioli è pronto a ripartire dal Portogallo. Dopo l'amara esperienza all'Ajax, dove ha sfiorato il titolo in Eredivisie perdendolo soltanto all'ultima giornata, il tecnico toscano ha trovato una nuova opportunità in una delle piazze più

