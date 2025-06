Fanpage infiltra i suoi contro la destra ma se la prende con la polizia infiltrata

In un’epoca in cui il terrorismo minaccia la stabilità del nostro Paese, la prudenza e l’efficacia delle strategie di prevenzione sono fondamentali. La polizia, in particolare, deve adottare metodi di infiltrazione e monitoraggio sotto copertura per sventare attentati prima che si concretizzino. È attraverso questa presenza discreta e investigativa che si può davvero contrastare una minaccia insidiosa, proteggendo vite innocenti e preservando la sicurezza nazionale.

Cosa dovrebbe fare una Direzione della polizia che ha il compito di prevenire il terrorismo se non seguire piste, infiltrarsi in vari ambienti, verificare con una presenza fisica sotto copertura se le ipotesi formulate in sede di indagine abbiano un minimo di veridicità? C'è un altro modo per prevenire una piaga che, in tempi non lontani, ha afflitto il nostro paese, causando vittime innocenti e distruggendo famiglie per astratti e insensati motivi ideologici? Una emergenza che l'Italia superò proprio grazie alla preparazione delle sue forze di polizia, che scovarono e distrussero le reti terroristiche non sacrificando minimamente i principi della democrazia e della libertà che hanno sorretto negli anni la nostra Repubblica.

