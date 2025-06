Fanno il bagno in mare nonostante le correnti di risacca due uomini salvati nel giro di poche ore

Nonostante le insidiose correnti di risacca, due uomini sono stati prontamente salvati nel giro di poche ore a Pescara, dimostrando il valore e il coraggio degli Angeli del Mare FISA. Un’estate intensa e ricca di sfide per i soccorritori, sempre pronti a intervenire per garantire la sicurezza di tutti in mare. La loro dedizione testimonia quanto sia fondamentale il rispetto delle regole e l’attenzione alle condizioni del mare.

Nella giornata di sabato 28 giugno a Pescara, nel giro di poche ore sono stati soccorsi due uomini sopraffatti dalle forti correnti marine delle ultime ore. Estate dunque molto impegnativa per gli Angeli del Mare Fisa (federazione italiana salvamento acquatico) ogni giorno operativi sulle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Ogni anno le cosiddette correnti di risacca mietono vittime anche tra chi sa nuotare. Questo fenomeno non si verifica solo con il mare agitato, anzi. Di solito una corrente di risacca non si estende per più di 25 metri e si presenta insolitamente piatta tra le onde c Vai su Facebook

