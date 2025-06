Famosissima influencer racconta il dramma della madre che ha tentato il suicidio davanti a lei | ecco chi è

Una delle influencer più amate e seguite svela un lato intimo e doloroso della sua vita: il dramma di quando, da bambina, ha assistito al tentato suicidio della madre. Un racconto che tocca il cuore, ricco di coraggio e resilienza. Scopriamo insieme chi è e come questa esperienza ha plasmato il suo successo, dimostrando che anche nelle tenebre si può trovare la luce. Leggi tutto e lasciati ispirare.

Oggi è una tra le più famose imprenditrici influencer con un fatturato economico che sfiora i 74milioni di euro. In passato però ha vissuto un vero e proprio dramma familiare. Ospite di Luca Casadei, nel podcast One More Time, rivela particolari agghiaccianti di quando era piccola, soprattutto di quella volta che sua madre tentò il suicidio davanti a lei.

