Famiglie senza bonus asilo perché le strutture non hanno autorizzazione il Comune precisa | Competente è la Regione siciliana

In un contesto in cui molte famiglie si trovano senza il bonus asilo, la causa risiede nella mancanza di autorizzazione delle strutture. Il Comune di Messina ha agito prontamente, trasmettendo all’Inps tutte le richieste di parere per le Sezioni Primavera. Tuttavia, resta ancora da chiarire come e quando queste strutture potranno ottenere le certificazioni necessarie per garantire il diritto all’assistenza educativa ai più piccoli.

"Il Comune di Messina ha provveduto puntualmente a trasmettere all'Inps l'elenco delle 23 Sezioni Primavera che hanno fatto richiesta di rilascio parere, adempiendo così ai propri obblighi nei tempi previsti. Per quanto riguarda invece l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per.

