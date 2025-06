FACCI RIDERE | SU RAI2 IL NUOVO SHOW COMICO DI PINO INSEGNO E ROBERTO CIUFOLI

Preparati a scatenare risate a crepapelle con "Facci Ridere", il nuovo imperdibile show di Rai2! Condotto da Pino Insegn o e Roberto Ciufoli, ogni domenica sera ci trasporterà nel cuore dell’Italia, tra battute, sketch e storie divertenti che celebrano le diverse sfumature del nostro paese. Tre squadre, tre regioni, un’unica missione: farci ridere fino alle lacrime. Non mancare, perché l’Italia più spassosa inizia qui!

Arriva in prima serata “ Facci Ridere ”, in onda ogni domenica a partire dal 29 giugno alle 21.20 su Rai2. Lo show comico condotto da Pino Insegn o e Roberto Ciufoli porta sul palco l’Italia e rende protagonisti tutti coloro che sanno far ridere. In ogni puntata tre squadre, che rappresentano simbolicamente le tre grandi aree geografiche del Paese – Nord, Centro e Sud Italia – daranno voce, volto e accento alle infinite sfumature della comicità popolare italiana. Ogni concorrente, per far guadagnare punti alla propria squadra, cercherà di far ridere il più possibile “tre musoni”, una giuria speciale composta da volti noti del mondo dello spettacolo: nella prima puntata Francesco Paolantoni, Carolina Rey e Massimiliano Rosolino. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - FACCI RIDERE: SU RAI2 IL NUOVO SHOW COMICO DI PINO INSEGNO E ROBERTO CIUFOLI

