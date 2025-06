Facci Ridere stasera su Rai 2 tutte le anticipazioni

Preparati a scatenare le risate questa sera su Rai 2 con "Facci Ridere", il nuovo show comico che promette di unire il paese in un tripudio di umorismo! Condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli, il programma sfida Nord, Centro e Sud Italia in una gara all’ultima battuta, per scoprire chi merita il titolo di re della comicità. Non perdere l'appuntamento: la gara è aperta e le sorprese sono assicurate!

Il programma debutta il 29 giugno 2025 su Rai Due. Si tratta di un nuovo show comico condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli, che mette in scena una sfida tra Nord, Centro e Sud Italia per conquistare lo scettro della comicità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Facci Ridere stasera su Rai 2, tutte le anticipazioni

