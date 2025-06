Facci ridere stasera su Rai 2 anticipazioni e ospiti del nuovo show con Pino Insegno e Roberto Ciufoli

Preparati a sorridere e a lasciarti coinvolgere! Questa sera, alle 21.20 su Rai 2, debutta "Facci Ridere", il nuovo show comico condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli. Una sfida tra talenti per far ridere tre giudici famosi, abbattendo ogni barriera geografica con il potere universale della comicità . Un appuntamento imperdibile per chi ama le risate autentiche e il divertimento senza confini. La comicità prende il palco, pronto a scoprire cosa ci riserva questa entusiasmante serata?

Il nuovo show di Rai 2 debutta stasera, domenica 29 giugno, alle 21.20 con una sfida unica: far ridere tre giudici famosi cercando di superare le differenze geografiche con il linguaggio universale della comicità . La risata diventa protagonista della prima serata di Rai 2 con Facci Ridere, il nuovo show comico che debutta stasera 29 giugno alle 21.20, e che accompagnerà il pubblico ogni settimana con una sfida tutta da ridere. A guidare il programma due volti amatissimi della comicità italiana, Pino Insegno e Roberto Ciufoli, pronti a regalare leggerezza, ironia e divertimento. Una sfida a colpi di risate, da Nord a Sud Il format è semplice, ma irresistibile: tre squadre, rappresentanti simbolicamente le tre grandi aree geografiche del Paese - Nord, Centro e Sud Italia - si affrontano sul palco portando in scena . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Facci ridere stasera su Rai 2, anticipazioni e ospiti del nuovo show con Pino Insegno e Roberto Ciufoli

In questa notizia si parla di: ridere - stasera - show - facci

Sul numero di Telesette in edicola, Roberto Ciufoli ci racconta tutto di “Facci ridere” il nuovo show della domenica di Rai2 che lo vede insieme a Pino Insegno #telesette #edicola #cover #estateindiretta #gianlucasemprini #gretamauro #robertociufoli #pi Vai su Facebook

Facci ridere, da stasera in tv lo show con Pino Insegno e Roberto Ciufoli: anticipazioni e ospiti; Facci ridere stasera su Rai 2, anticipazioni e ospiti del nuovo show con Pino Insegno e Roberto Ciufoli; Nord, centro o sud Italia, quale zona è più divertente? Su Rai 2 c'è Facci ridere, il nuovo show comico con Pino Insegno e Roberto Ciufali.

Facci ridere stasera su Rai 2, anticipazioni e ospiti del nuovo show con Pino Insegno e Roberto Ciufoli - La risata diventa protagonista della prima serata di Rai 2 con Facci Ridere, il nuovo show comico che debutta stasera 29 giugno alle 21. Da msn.com

Facci ridere, da stasera in tv lo show con Pino Insegno e Roberto Ciufoli: anticipazioni e ospiti - La risata è protagonista della prima serata di Rai 2 con "Facci Ridere", il nuovo show comico che debutta proprio oggi, domenica 29 giugno, a partire dalle 21. today.it scrive