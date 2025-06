Facci Ridere | lo show comico su Rai 2 con Pino Insegno e Roberto Ciufoli

Preparatevi a ridere a crepapelle con "Facci Ridere", il nuovo show comico in prima serata su Rai 2 condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli. Due amici di lunga data, pronti a portare sul palco l'energia e l'ironia dell’Italia, coinvolgendo talenti e personaggi che sanno far sorridere. Anticipazioni, ospiti sorprendenti e tanta allegria: scopriamo insieme cosa riserverà questa imperdibile avventura televisiva.

. Anticipazioni e ospiti. Facci ridere è il nuovo show comico in onda in prima serata su Rai 2 dal 29 giugno 2025 ogni domenica con la conduzione di Pino Insegno e Roberto Ciufoli, due grandi amici dai tempi della Premiata Ditta. Si tratta di uno show comico che porta sul palco l’Italia e rende protagonisti tutti coloro che sanno far ridere. Vediamo insieme le anticipazioni, i concorrenti e gli ospiti. Anticipazioni, squadre, concorrenti, comici, ospiti, giuria, giudici. In ogni puntata tre squadre, che rappresentano simbolicamente le tre grandi aree geografiche del Paese – Nord, Centro e Sud Italia – daranno voce, volto e accento alle infinite sfumature della comicitĂ popolare italiana. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Facci Ridere: lo show comico su Rai 2 con Pino Insegno e Roberto Ciufoli

