Fabriano Cerreto Del Bene è il nuovo allenatore

Il mondo del calcio dilettantistico si accende con l’arrivo di Giacomo Del Bene al Fabriano Cerreto 232. Con una carriera ricca di successi e passione, il tecnico umbro porta in dote entusiasmo e competenza, pronti a scrivere un nuovo capitolo di vittorie e crescita. La sua esperienza, tra promozioni e coppe, sarà fondamentale per affrontare la prossima sfida. È arrivato il momento di scoprire cosa riserverà questa avventura!

Il Fabriano Cerreto ha ufficializzato Giacomo Del Bene come nuovo allenatore. Il tecnico umbro, classe 1978, succede a Gastone Mariotti, portando con sé una lunga esperienza nelle categorie dilettantistiche. Del Bene ha iniziato la sua carriera nei settori giovanili di Lama, Inghiari e Sansepolcro, per poi guidare il Lama al salto in Eccellenza, conquistando anche la Coppa Italia e due qualificazioni ai playoff. Successivamente, ha guidato diverse formazioni nei campionati dilettantistici umbri, tra cui Pontevecchio e Ventinella, prima di approdare al Perugia nel 2018, dove ha trascorso cinque anni alla guida delle formazioni Under 15, Under 17 e Primavera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it