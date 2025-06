Fabio 44 anni e il segreto dell' eterna giovinezza | l' Inter contro il portiere di Dio

Fabio, 44 anni, custodisce il segreto dell’eterna giovinezza e un destino sorprendente. Tra profezie al telefono, incontri fortuiti e miracoli inaspettati, la sua vita si intreccia con l’incredibile, sfidando ogni logica. Un uomo che parla con Dio e guida il suo cammino tra sfide sportive e spirituali. La sua storia è un viaggio tra fede, passione e mistero, che lascerà tutti senza fiato: è il vero segreto dell’immortalità.

Una profezia al telefono. Un incontro in un bar. Una tempesta per farsi notare. Una conversione alla tv. Un ginocchio che guarisce in metà tempo. Due trattative di mercato saltate per volere divino. Tre ore di sonno per notte. Un avversario tremendo per Lautaro e Pio Esposito. Un uomo che parla con Dio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it