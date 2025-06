Fa un giro sulla giostra e resta ustionata | minorenne ricoverata in ospedale

Una serata di festa si è trasformata in un dramma quando una minorenne ha subito un’ustione mentre si divertiva sulla giostra di via Grimoaldo Re, allestita per celebrare la Madonna delle Grazie. La ragazzina, vittima di un incidente su una delle attrazioni più popolari, è stata prontamente accompagnata al pronto soccorso. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi, ma l’incidente solleva importanti questioni sulla sicurezza delle attrazioni durante gli eventi pubblici. Solo dopo il ricovero sono...

Tempo di lettura: < 1 minuto Una minorenne avrebbe subito un’ustione nella serata di ieri in via Grimoaldo Re ove sono state allocate le giostre per celebrare la Madonna delle Grazie. La ragazzina sarebbe stata vittima di un incidente mentre si trovava su una delle macchina a scontro. E’ stata la mamma ad accompagnare al Pronto Soccorso del San Pio per ricevere le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Solo dopo il ricovero sono stati avvisati i Carabinieri. I militari, ricevuta la denuncia della mamma, hanno avviato le indagini per accertare l’accaduto e capire la esatta dinamica del presunto incidente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fa un giro sulla giostra e resta ustionata: minorenne ricoverata in ospedale

