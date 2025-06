Fa piovere soldi dall' elicottero per il proprio funerale | Era il suo ultimo desiderio

Un addio originale e sorprendente, proprio come lui avrebbe voluto. Darrell "Plant" Thomas, il proprietario di un autolavaggio di Detroit, ha lasciato un ricordo indelebile non solo per la sua generosità, ma anche per il suo desiderio di celebrare la vita con uno spettacolo unico: una pioggia di soldi e una festa di quartiere. Un funerale che ha trasformato il dolore in un'esplosione di gioia e ricordi indimenticabili.

“Il suo desiderio era quello di dimostrare il suo amore alla comunità un’ultima volta” Da un elicottero gettate migliaia di banconote in strada per celebrare il defunto. Traffico bloccato, festa in strada e persone a caccia di soldi Vai su Facebook

