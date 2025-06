F1 Oscar Piastri | In alcuni punti ho esagerato potevo fare di più all’inizio

Oscar Piastri conquista il secondo posto al GP d’Austria, un risultato che testimonia la sua crescita e determinazione nel Mondiale 2025 di Formula 1. Sul tracciato del Red Bull Ring di Spielberg, il talento australiano ha offerto una prestazione solida, anche se non è riuscito a superare il compagno di scuderia Lando Norris, protagonista di un weekend impeccabile. Questa gara dimostra che Piastri è pronto a puntare sempre più in alto, confermando il suo potenziale e promettendo emozioni nella stagione a venire.

Oscar Piastri ha ottenuto la seconda posizione in occasione del GP d’Austria, tappa numero undici valida per il Mondiale 2025 di Formula 1 appena conclusasi sul tracciato del Red Bull Ring di Spielberg. Prestazione solida per l’oceanico, il quale non è riuscito però ad avere la meglio sul compagno di scuderia Lando Norris, stavolta autore di un fine settimana pressoché perfetto. Nello specifico il nativo di Melbourne ha compiuto un’uscita dai blocchi di alto profilo, sorpassando subito la Ferrari di Charles Leclerc e mettendosi all’inseguimento del teammate, passato solo per qualche istante salvo cedergli nuovamente il passo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “In alcuni punti ho esagerato, potevo fare di più all’inizio”

In questa notizia si parla di: oscar - piastri - alcuni - punti

Trofeo Bandini, una giornata da star per Oscar Piastri: "Premio speciale, qui si respira tanta passione" - Oscar Piastri, protagonista indiscusso del Trofeo Bandini, ha vissuto una giornata da star, circondato da affetto e passione.

Il primo ruota a ruota stagionale tra Oscar Piastri e Lando Norris non ha di certo avuto l'epilogo sperato dalla McLaren e, logicamente, dal pilota britannico, che ha lasciato Montreal con zero punti raccolti ed il suo compagno di squadra che, al contempo, ha col Vai su Facebook

I nuovi aggiornamenti della McLaren su misura per Norris potrebbero essere la chiave per il Gran Premio d'Austria; Formula 1, Oscar Piastri vince il Gran Premio di Spagna, doppietta McLaren con Norris: Leclerc 3°, la Ferrari sul podio; Sfida Piastri-Norris, i punti fatti in ogni GP. IL CONFRONTO.

Norris-Piastri, è dominio McLaren in Austria. Le posizioni di Leclerc e Hamilton - I "Papaya" fanno il vuoto con il britannico che torna a vincere in un gara senza storia. Da tuttosport.com

Piastri pronto a ritrovare terreno contro Norris nel GP d'Austria dopo le qualifiche 'disordinate - Oscar Piastri has admitted that he was left frustrated by his qualifying performance as he looks to regain ground on teammate Lando Norris. Riporta msn.com