F1 oggi in tv GP Austria 2025 | orario gara streaming programma Sky e TV8

Oggi, domenica 29 giugno, il GP d’Austria 2025 infiamma Spielberg, offrendo uno spettacolo avvincente e incerto. Alle ore 15.00, il semaforo verde dà il via a una corsa che promette emozioni, strategie e sorpassi mozzafiato. Non perdere il programma live su Sky e TV8, dove ogni momento sarà sotto i riflettori. Preparati a vivere un appuntamento imperdibile nel mondo della Formula 1!

Oggi, domenica 29 giugno, andrà in scena il GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Spielberg si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 15.00 e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. Certo, la pista in Stiria è tra quelle dove effettuare dei sorpassi è meno problematico, viste le grandi accelerazioni e le frenate decise. Tuttavia, uno start ottimo potrebbe mettere nelle condizioni di fare la differenza in termini di passo, potendo girare in condizioni di aria “pulita”, a differenza di chi sarà costretto a inseguire. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Austria 2025: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

