f1 norris vince il duello con piastri leclerc sul podio antonelli e verstappen out al primo giro

Il Gran Premio d'Austria di Formula 1 si apre tra emozioni e sorprese: Norris trionfa nel duello con Piastri, mentre Leclerc conquista un meritato podio. La gara, segnata dall'uscita precoce di Verstappen e Antonelli, ha visto la McLaren ancora protagonista, con la Ferrari di Leclerc e Hamilton alle sue spalle. Un evento che conferma come ogni giro possa riservare colpi di scena e emozioni intense.

Il Gran Premio d'Austria di Formula 1 è iniziato con qualche minuto di ritardo per il problema alla monoposto di Sainz nella giro di ricognizione: la sua Wlliams non ha potuto gareggiare per fiamme dai freni. Ennesima doppietta per la McLaren. Subito dietro le Ferrari di Leclerc e Hamilton. 🔗 Leggi su Ildifforme.it