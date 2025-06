F1 Max Verstappen | Kimi non ha colpe non guardo più al titolo

Il Gran Premio d’Austria 2025 ha regalato emozioni e sorprese, culminando con la vittoria di Lando Norris. Il britannico ha dominato un weekend impeccabile, avvicinandosi in classifica generale, mentre il team McLaren si conferma protagonista. La Ferrari di Charles Leclerc si distingue sul podio, dimostrando che la corsa è ancora tutta da scrivere. Un finale avvincente per un mondiale che continua a riservare colpi di scena e adrenalina.

Si conclude con la vittoria di Lando Norris il Gran Premio d'Austria 2025, undicesimo appuntamento del Mondiale F1. Il britannico ha sfruttato al massimo un weekend perfetto ed ha accorciato sulla testa della classifica piloti, guidata dal suo compagno di squadra Oscar Piastri. Proprio l'australiano ha completato la doppietta McLaren concludendo la gara in seconda posizione (+2.685). Podio per la Ferrari di Charles Leclerc (+19.820) che, dopo aver incassato il sorpasso di Piastri nella prima curva, non ha mai avuto il ritmo delle monoposto papaya. Subito dietro il monegasco l'altra monoposto rossa guidata da Lewis Hamilton (+29.