F1 Max Verstappen | Kimi non ha colpe il titolo è già troppo distante

Un weekend di emozioni e sorprese sulla pista austriaca, dove Lando Norris ha conquistato il suo primo successo stagionale, riducendo le distanze in classifica generale. La lotta tra i top team si fa sempre più avvincente, con Piastri che consolida il primato e Leclerc che cerca di recuperare terreno. La stagione resta aperta, ma ormai il titolo sembra un sogno distante per alcuni, mentre altri spingono con determinazione verso la vetta.

Si conclude con la vittoria di Lando Norris il Gran Premio d’Austria 2025, undicesimo appuntamento del Mondiale F1. Il britannico ha sfruttato al massimo un weekend perfetto ed ha accorciato sulla testa della classifica piloti, guidata dal suo compagno di squadra Oscar Piastri. Proprio l’australiano ha completato la doppietta McLaren concludendo la gara in seconda posizione (+2.685). Podio per la Ferrari di Charles Leclerc (+19.820) che, dopo aver incassato il sorpasso di Piastri nella prima curva, non ha mai avuto il ritmo delle monoposto papaya. Subito dietro il monegasco l’altra monoposto rossa guidata da Lewis Hamilton (+29. 🔗 Leggi su Oasport.it