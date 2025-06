F1 Lewis Hamilton | Il nuovo fondo ha migliorato la situazione

Lewis Hamilton sorride, guardando al futuro con rinnovata fiducia dopo il quarto posto ottenuto al Gran Premio d’Austria. La nuova livrea e le innovazioni tecniche sembrano aver portato un vigoroso cambio di passo, avvicinando la Mercedes alla vetta e alimentando speranze di riscatto. Mentre la stagione entra nel vivo, è il momento di scoprire se queste novità potranno davvero fare la differenza nel duello iridato.

Lewis Hamilton guarda al bicchiere mezzo pieno al termine del Gran Premio d'Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, il pilota sette volte campione del mondo ha conquistato un quarto posto che non può che dare fiducia, dopo un periodo di appannamento suo e della macchina. Le novità portare in Stiria hanno dato il cambio di passo tanto atteso alla vettura di Maranello? Il successo nella gara austriaca è andato a Lando Norris che ha preceduto il compagno di scuderia Oscar Piastri per 2.6 secondi, mentre completa il podio Charles Leclerc a 19.