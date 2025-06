F1 Lando Norris | Bella battaglia contro Piastri sono riuscito a gestire la situazione

È stata una gara difficile, visto che le sfide tra Norris e Piastri sono state avvincenti e piene di tensione, ma Lando è riuscito a gestire brillantemente la situazione, regalando alla McLaren una vittoria autorevole e dimostrando ancora una volta di essere un talento da top del Circo. La battaglia sul circuito di Spielberg ha emozionato gli appassionati, lasciando intuire che il campionato 2025 è tutto da seguire con grande entusiasmo.

Lando Norris ha trionfato nel GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Spielberg, il pilota britannico della McLaren si è imposto in maniera autorevole davanti al compagno di squadra, Oscar Piastri, e alla Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Norris ha confermato di trovarsi piuttosto bene su questo tracciato, facendo la differenza dall’inizio del week end. “ È stata una gara difficile, visto che le temperature erano elevate ed era un fattore da considerare. Una gara perfetta, anche pensando al risultato del team, dal momento che abbiamo fatto primo e secondo e messo in mostra la nostra superiorità “, ha raccontato ai microfoni Lando. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Bella battaglia contro Piastri, sono riuscito a gestire la situazione”

