F1 | la classifica piloti e quella costruttori dopo il Gp d’Austria

Dopo un emozionante Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring, la classifica di F1 si aggiorna con sorprese e conferme. Lando Norris, tornato protagonista, vince e riduce le distanze in campionato, mentre la Ferrari mostra segnali di ripresa, con Leclerc sul podio. Max Verstappen, invece, esce di scena, lasciando spazio a nuove gerarchie. Ecco tutte le ultime novitĂ sulla corsa al titolo e ai costruttori.

Spielberg 29 giugno 2025 - Lando Norris si rimette in corsa dopo il finale amaro di Montreal e vince la gara, chiudendo alla perfezione un weekend ideale. Il britannico vince il Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring e si impone su Oscar Piastri, accorciando a -15 il suo ritardo in classifica. Molto bene la Ferrari per tutto il weekend e così anche in gara. Leclerc chiude sul podio terzo, davanti a Hamilton. Fuori invece Max Verstappen, protagonista di un incidente al primo giro con Kimi Antonelli, per l'errore dell'italiano. Zero pesante per l'olandese che ora precipita in graduatoria. MotoGP Olanda: Marquez vince ancora e raggiunge Agostini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net